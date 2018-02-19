РИАМО - 19 фев. Масленичные гуляния в Одинцовском районе Подмосковья в этом году собрали более 12 тысяч участников, праздник завершился сожжением символа зимы – чучела Марены, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В воскресенье, 18 февраля, на Захаровской поляне состоялись традиционные народные гуляния, посвященные проводам зимы. В этом году широкую Масленицу посетило более 12 тысяч человек. В их числе – министр культуры Московской области Оксана Косарева, первый зампред Мособлдумы, пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина, артисты российской эстрады Анжелика Агурбаш, Вика Цыганова и Юрий Розум», - говорится в сообщении.

В этот день на Пушкинской поляне работали более 30 различных интерактивных площадок. Например, все желающие могли посетить хутор «Диканька», деревню «Дурашлепово» и даже принять участие в молодецких забавах. Праздник завершился сожжением главного символа зимы – чучела Марены.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов отметил, что Масленица в Захарове стала визитной карточкой не только муниципалитета, но и всего Подмосковья.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы гуляния на Масленицу были интересными, активными, яркими. Поэтому мы выставили больше 30-ти интерактивных площадок с играми и конкурсами, организовали живую музыку, танцы, сразу несколько точек с угощениями. Установили красочные декорации — не лубочные, а настоящие, те, которые были на русских праздниках еще до революции. К нам приезжают тысячи людей, и каждый год гостей становится все больше и больше», - добавил Иванов.

Праздник начался с прибытия на Пушкинскую поляну масленичных короля и королевы. В этом году королевой стала известная российская певица – Вика Цыганова. Вместе с ними приехали 33 богатыря, ряженые, артисты и жители, которые предпочли добираться до народных гуляний на Масленичном поезде с Белорусского вокзала. На протяжении всего пути в вагонах электрички звучали русские народные песни.

Кроме того, в настоящей русской печи можно было самостоятельно приготовить блины по-старинному рецепту, а в деревне мастеров все желающие могли изготовить чучела Масленицы. В 16:00 начался штурм шестиметровой «Царь-горы», а после ее взятия наступил черед кульминации празднования – сожжения чучела Масленицы.