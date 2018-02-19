РИАМО – 19 фев. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева не обнаружила VIP-камер в СИЗО «Матросская тишина» во время посещения изолятора, сообщает в понедельник ТАСС.

«Мы сегодня поехали туда и сами увидели, что то, что в СМИ назвали VIP-камерами - это камеры, где сделали ремонт и они находятся в том состоянии, в каком должны находиться в XXI веке. Они с теми же ярусными кроватями, но в камерах нет протечек, отремонтированы стены, поэтому там просто чисто. В туалете - нормальный унитаз, нормальная дверь, которая закрывается и обеспечивает необходимую приватность», — сказала Потяева.

Она отметила, что в камерах действительно есть холодильники и плазменные телевизоры.

«Но мы побывали в тех камерах, где нет ремонта - там тоже холодильники и плазменные телевизоры, но стены обшарпаны и туалетные комнаты тоже нуждаются в ремонте», — добавила Потяева.

После проверки, в результате которой в СИЗО были обнаружены спецкамеры для привилегированных арестантов, в начале января был уволен замначальника «Матросской тишины». В VIP-камерах содержались подозреваемые в мошенничестве, для их удобства там стоял холодильник, набитый деликатесами, большие телевизоры и даже дорогой унитаз.

После этого скандала руководство изолятора было поставлено на особый контроль как учреждение со сложной оперативной обстановкой. В понедельник СИЗО возглавил подполковник юстиции Сергей Поздеев, который сменил полковника Владимира Клочека.