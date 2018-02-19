РИАМО - 19 фев. Запуск в первый рейс поезда «Александр Печерский» состоится в Москве с Казанского вокзала 22 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры России.

«Двадцать второго февраля 2018 года в 18:00 на Казанском вокзале поезду Москва — Ростов-на-Дону будет присвоено имя Александра Печерского — организатора единственного успешного восстания узников «лагеря смерти» в годы Второй мировой войны. Его жизнь тесно связана с Ростовом-на-Дону, откуда он уходил на фронт и где закончил свой земной путь», - говорится в сообщении.

Событие приурочено ко дню рождения Александра Печерского и реализуется по инициативе Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества при поддержке ОАО «РЖД».

В свой первый рейс поезд «Александр Печерский» отправится из Москвы в Ростов-на-Дону 22 февраля 2018 года в 18:42. В 18:00 в зале ожидания Казанского вокзала пройдет торжественное мероприятие, посвященное этому событию. В нем примут участие представители Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, ОАО «РЖД», Фонда Печерского, почетные гости, ветераны.

«В ходе мероприятия состоится открытие выставки о подвиге Александра Печерского, подготовленной Российским военно-историческим обществом и ОАО «РЖД» специально к событию. Обзорную экскурсию по экспозиции проведет научный директор РВИО Михаил Мягков. Выставка будет размещена на конечных точках маршрута поезда — вокзалах Москвы и Ростова-на-Дону», - добавляется в сообщении.