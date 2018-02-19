РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 фев. Творческие коллективы Балашихи показали концерт к столетию Красной Армии членам Балашихинской районной общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщила в понедельник директор молодежного центра «Спутник» Ирина Беспалова.

По данным Балашихинского информагентства, праздничное представление состоялось в помещении ветеранской организации на улице Разина в микрорайоне Первомайский. В нем приняли участие члены объединения, депутаты Мособлдумы и совета депутатов Балашихи. Всего на мероприятии присутствовало более 80 человек, среди них – 30 ветеранов Великой Отечественной войны.

«В преддверии Дня защитника Отечества для членов Балашихинской районной общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов мы подготовили праздничный концерт, посвященный столетию Красной Армии. В нем приняли участие творческие коллективы Балашихи. Среди них ансамбль «Хрустальная капель»», – сказала Беспалова.

Он добавила, что ветеранам показали несколько театрализованных номеров. Также для них исполнили песни военных лет. После концерта депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов вручили членам ветеранской организации памятные подарки и благодарственные письма.

Днем создания Красной Армии считается 23 февраля 1918 года, в этот день началась массовая запись добровольцев в ее отряды. Сейчас эта дата отмечается как День защитника Отечества.