РИАМО - 20 фев. Круглый стол, посвященный первым итогам внедрения раздельного сбора отходов на территории Московской области, пройдет в Московской областной думе во вторник, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В рамках мероприятия будет приведен успешный опыт городов, выбранных в качестве пилотной площадки по раздельному сбору отходов. Также предполагается заслушать доклад представителей Москвы в сфере внедрения раздельного сбора отходов на территории столицы», - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие представители Госдумы, Московской областной думы, министерства экологии и природопользования Подмосковья, департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Пилотный проект по организации раздельного сбора отходов начали реализовывать в 13 крупных городах Подмосковья. В настоящее время администрации пилотных городов сформировали программу по внедрению раздельного сбора отходов, результатом которой должна стать полностью организованная и технически оснащенная система раздельного сбора на территории региона к концу 2018 года.

В пилотный проект вошли: Мытищи, Дубна, Шатура, Озеры, Ивантеевка, Домодедово, Красногорск, Подольск, Долгопрудный, Химки, Балашиха, Солнечногорск, Ногинск.

В рамках реализации программы контейнерные площадки, расположенные на придомовых территориях, оборудуются контейнерами для раздельного сбора, а именно «синими» для «сухих» отходов, которые вывозятся отдельным транспортом на сортировочную станцию, для последующей сортировки по видам и направления на переработку. Отходы из «серого» контейнера подлежат дальнейшему обезвреживанию и захоронению.

«По итогам реализации пилотного проекта по раздельному сбору в течение первого года, с 2018 года планируется внедрение раздельного сбора на всей территории Московской области. К концу 2018 года запланировано охватить 50% жителей городов Подмосковья», - подчеркивается в сообщении.