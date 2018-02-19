РИАМО – 19 фев. Российская хоккеистка Виктория Кулишова поделилась своим мнением о команде Канады после полуфинала на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Они непредсказуемые соперницы, но, если мы начнем их прессинговать, станут теряться. Тогда, может, что-то и получится. Почему не лезли в драку с канадками? Потому что нам не нужны лишние удаления. Меньшинство — это потенциально пропущенная шайба. Мы пытались себя сдерживать», — сказала Кулишова.

Российские хоккеистки проиграли Канаде в полуфинале Игр-2018 со счетом 0:5. До этого женская команда хоккеисток из РФ впервые вышла в полуфинал Олимпиады.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».