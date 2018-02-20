РИАМО - 20 фев. В Москве инвесторам представят объекты недвижимости из городского имущества, предлагаемые для аренды или продажи, и расскажут, как можно их приобрести посредством торгов, мероприятие пройдет во вторник, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

«Власти Москвы презентуют потенциальным инвесторам объекты недвижимости, выставленные на Единой торговой площадке правительства Москвы. Мероприятие пройдет 20 февраля. Организаторами встречи выступают департамент города Москвы по конкурентной политике и Московская Торгово-промышленная палата» - отмечается в сообщении.

К обсуждению предлагаются следующие темы: многообразие объектов недвижимости, реализуемых городом; информационные ресурсы и онлайн-сервисы; порядок и условия участия в электронных торгах; инвестиционная привлекательность городских объектов; кредитные продукты для приобретения объектов торгов.

Перед собравшимися выступят начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций департамента по конкурентной политике Василий Калинкин и генеральный директор АО «Мосэкспертиза» Дмитрий Король.

Мероприятие пройдет в здании МТПП по адресу: улица Петровка,15, строение 1. Начало в 14:30.