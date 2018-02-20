РИАМО - 20 фев. Новые комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) презентуют в столичной избирательной комиссии во вторник.
Комиссии были выделены денежные средства на закупку 1 тысячи КОИБов.
Следующее заседание пройдет во вторник, в рамках мероприятия состоится презентация нового КОИБа.
Ранее зампредседателя комиссии Юрий Ермолов сообщил, что столица установит порядка 1,5 тысячи КОИБов на избирательных участках к президентским выборам.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
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