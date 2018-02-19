РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий на личном приеме в понедельник пообещал жителями дома по улице Гаршина в поселке Томилино решить вопрос с оплатой за капремонт, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий совместно с прокурором Люберец Александром Саломаткиным провел прием жителей. К главе обратился житель дома №9А, корпус 5, по улице Гаршина поселка Томилино Люберец и попросил разобраться с оплатой жильцов за капитальный ремонт. Их двухэтажный дом построен в 1894 году, его включили в программу капитального ремонта в апреле 2017 года, но ремонт делать не будут, так как здание планируют сносить.

«Этот дом пойдет под снос. Я считаю, что платить жильцам за капремонт не надо. Только теперь этот вопрос надо решить на уровне региона», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что проблемой данного дома займется начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский» Игорь Дворников.

«Было обращение в прокуратуру от жителей вашего дома о том, чтобы дом признали многоквартирным (в доме три квартиры, по документам они считаются просто помещениями – ред.). По нормам жилищного законодательства вы не подпадаете под эту категорию», – добавил Саломаткин.

По его словам, городская прокуратура возьмет на контроль проблему жильцов старинного дома в Томилине.