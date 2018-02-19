РИАМО - 19 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа Клин, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Клин: Голубь Марию Владимировну - заместителя начальника управления - заведующего отделом по взаимодействию с представительными и исполнительными органами местного самоуправления управления территориальных проектов Главного управления территориальной политики Московской области», - говорится в распоряжении.

Также членами конкурсной комиссии назначены начальник управления территориальных проектов Главного управления территориальной политики Московской области Андрей Громов и заместитель председателя правительства Подмосковья - руководитель Главного управления территориальной политики региона Александр Костомаров.

Данное распоряжение будет направлено в совет депутатов городского округа Клин.