РИАМО - 19 фев. Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов проведет встречу с представителями бизнеса 28 февраля, во время которой будут обсуждаться вопросы грузовых перевозок и складских услуг в регионе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В 11:00 28 февраля вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов проведет рабочую встречу с представителями бизнеса», — говорится в сообщении.

В рамках повестки дня планируется обсудить вопрос: «О деятельности предприятий Московской области в сфере грузовых перевозок и складских услуг». Трансляция мероприятия будет организована на официальном сайте правительства Московской области.