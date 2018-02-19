РИАМО - 19 фев. В этом году инвесторам планируется передать три объекта под восстановление в рамках губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья», они находятся в Серпухове, Пушкинском районе и на территории Москвы, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Планируется передать в руки инвесторов еще три областные усадьбы - «Соллогубов» в Серпухове, «Дом Мамонтова» в Пушкинском районе и «Виноградово» на территории Москвы», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Усадьба «Соллогубов» площадью 1,5 тысячи квадратных метров находится в центре города Серпухов на участке в 33 сотки. С учетом включения Серпухова в «Золотое кольцо» России этот объект может быть интересен для инвестирования и реализации бизнес-идеи. Стартовая цена за годовую аренду до реставрации составляет 1,3 миллиона рублей.

«Дача Мамонтовых» - деревянный павильон площадью 852 метра с земельным участком 60 соток. Ансамбль из двух деревянных павильонов, разделенных полотном Ярославской железной дороги, был создан во второй половине XIX века по заказу С. Мамонтова и А.М. Горбова. Дача представляла собой яркий пример неорусского стиля. Объект находится в черте города, обладая хорошей транспортной доступностью. Состояние объекта неудовлетворительное, поскольку оно пережило два пожара», — уточняется в сообщении.

По этой усадьбе уже разработан проект реставрации, и инвестору не нужно будет тратить время и деньги на его создание. В проекте даны рекомендации по восстановлению и характеру использования усадьбы, разработаны возможные варианты фасадов.

Усадьба «Виноградово» (Москва, Долгопрудная аллея) находится в 3 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Раньше на территории усадьбы функционировал детский кардиоревматологический санаторий. «Виноградовым» в XVII-XVIII веках владел род Пушкиных, затем поместье перешло Бенкендорфам. Последней владелицей поместья была Эмма Банза. В усадьбе любили бывать знаменитые поэты Гавриил Державин и Иван Крылов, историк Николай Карамзин.

Планируется, что усадьбы будут выставлены на торги во втором-третьем квартале этого года.

Суть губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья» состоит в том, что объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, выставляются на торги и по рыночной ставке достаются частному инвестору для последующего восстановления. С победителем торгов заключается договор аренды сроком на 49 лет с обязательным условием проведения реставрационных работ за счет инвестора.

Согласно условиям срок реставрации не должен превышать 7 лет. Льготную арендную плату – 1 рубль за 1 квадратный метр в год – арендатор получает после восстановления усадьбы.