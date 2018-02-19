РИАМО - 19 фев. Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского принял участие в тематической выставке «Авиационная наука. 100 лет на службе Отечеству», сообщается на сайте института.

«От первых изобретений в истории российского воздухоплавания до новинок отечественного авиапрома — все это можно увидеть на выставке «Авиационная наука. 100 лет на службе Отечеству». Экспозиция будет представлена в Государственной думе Российской Федерации. Организатором мероприятия является Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»)», - говорится в сообщении.

В проекте «Авиационная наука. 100 лет на службе Отечеству» ЦАГИ представляет фотохронику и более 10 рабочих моделей летательных аппаратов и оборудования. Вниманию посетителей будут предложены исторические фотографии строительства ЦАГИ и его аэродинамических труб, первых отечественных воздушных судов, а также испытаний в экспериментальных установках (в том числе перспективных российских летательных аппаратов).

В числе экспонатов институт представляет модели современных самолетов, например, ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, высокоскоростного гражданского самолета (ВГС), макет сверхзвукового делового/пассажирского самолета и другое. Значительная часть объектов демонстрирует исторически важные разработки авиационно-космической отрасли.

Открывает выставку модель первого самолета отечественной конструкции «Кудашев-1». Этот биплан поднялся в воздух в 1910 году. В числе других экспонатов — модель легкого экспериментального самолета АНТ-2 — первого цельнометаллического самолета отечественной конструкции, выполненного из кольчугалюминия. АНТ-2 разработан и построен в ЦАГИ под руководством А.Н. Туполева в 1924 году.

«С него началась история отечественного металлического самолетостроения, и была подготовлена основа для проектирования крупных боевых машин. Также выставляется модель первого советского экспериментального вертолета ЦАГИ 1-ЭА. Его спроектировали и создали в ЦАГИ. Благодаря использованию разностороннего опыта предшествующих работ института найден способ конструирования вертолета», - добавляется в сообщении.

Отдельно на выставке будет представлена группа моделей по программе «Энергия—Буран». ЦАГИ проводил исследования по аэродинамике, разработал рекомендации по геометрии аппаратов, изучал тепловые режимы полета и оценивал диапазоны ожидаемых в естественных условиях отклонений всех необходимых аэродинамических коэффициентов. В 1988 году «Буран» осуществил уникальную посадку в автоматическом режиме.

Экспонаты на выставку предоставлены научно-исследовательскими подразделениями и музейными фондами ЦАГИ. Выставка «Авиационная наука. 100 лет на службе Отечеству» пройдет с 19 по 22 февраля 2018 года.