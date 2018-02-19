РИАМО - 19 фев. За прошедшую неделю в Подмосковье убрали почти 40 скоплений мусора, наибольшую активность по этому направлению работы проявили Дзержинский, Орехово-Зуево, Павловский Посад и Ступино, сообщила глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«Несмотря на приоритет зимней уборки, административно-технические инспекторы Московской области не забывают и иные направления надзорной деятельности. Так, на минувшей неделе, Госадмтехнадзор отметил ликвидацию семи крупных свалок мусора и 30 навалов отходов», — сказала Витушева.

Она добавила, что наибольшую активность в уборке мусора проявили Дзержинский (ликвидировано три свалки), Орехово-Зуево, Электрогорск, Павловский Посад и Ступино, с территории которых убрано по одной свалке.

Она также отметила, что высокие результаты в борьбе с очаговыми навалами мусора продемонстрировали Электрогорск (семь навалов), Кашира (пять навалов), Серпухов (четыре навала), Ногинск (четыре навала), Ступино (три навала) и Талдом (три навала).

По ее словам, все указанные скопления отходов были выявлены в ходе предыдущих перекрестных проверок Госадмтехнадзора Подмосковья. Так, в Электрогорске, Серпухове, Орехово-Зуеве и Павловском Посаде добились 100% устранения всех выявленных в ходе перекрестных проверок свалок и навалов мусора.