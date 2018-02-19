РИАМО - 19 фев. Депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов приняли участие в ряде публичных слушаний по вопросу административной реформы в Дмитровском районе и рассказали о плюсах формирования городского округа на территории района, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

В конце 2017 года главой Дмитровского района Еленой Трошенковой была выдвинута инициатива объединения территорий городских поселений Деденево, Дмитров, Икша, Некрасовский, Яхрома, сельских поселений Большерогачевское, Габовское, Костинское, Куликовское, Синьковское, Якотское с созданием на их территории Дмитровского городского округа.

«В районах, из которых ранее были сформированы городские округа, уже есть первые положительные результаты. Снижаются административные барьеры, растет скорость принятия решений. Единая администрация, единый совет депутатов, общий бюджет дает возможность инвестировать сэкономленные средства в развитие объектов социальной сферы и благоустройство», - сказала Шевченко.

Она добавила, что по итогам публичных слушаний большинство жителей Дмитровского района поддержали инициативу. Депутат также напомнила, что муниципальная реформа проходит в Подмосковье с 2014 года.

«Объединение позволит выстроить понятную форму организации местной власти с четким разделением полномочий и ответственности. А также позволит участвовать округу в крупных программах софинансирования – этого сейчас не могут позволить себе раздробленные поселения с маленькими бюджетами. Это говорит в пользу объединения в округ», - подчеркнул депутат Александр Орлов.

По его мнению, городской округ на сегодняшний день - самая эффективная форма управления.

«Объединение поселений улучшит качество жизни жителей, поможет мобилизовать ресурсы для решения первоочередных задач», – добавил Орлов.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщил, что в Московской области сформировали 53 городских округа. Административная реформа позволила сократить количество органов власти – с 2015 по 2016 год удалось уменьшить чиновничий аппарат в регионе более чем в 2,5 раза.