РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В Подольском городском суде во вторник рассмотрят дело о нападении на страхового агента, у которого под пытками злоумышленники узнали код от сейфа и украли деньги и ценности почти на полмиллиона рублей.

В подмосковном Подольске 25 ноября 2017 года двое мужчин под видом клиентов, которые хотели застраховать машину, проникли в рабочий кабинет страхового агента Румянцевой и напали на нее. Под пытками они узнали, где находятся ценности и украли золото, деньги и вещи почти на полмиллиона рублей. Нападавшие не только сильно избили Румянцеву, но и порезали руки и лицо ножом во время пыток. Все это попало на камеры наблюдения, установленные в рабочем кабинете. Один из нападавших, которого задержали, оказался выходцем из Киргизской Республики.

Рассмотрение дела в Подольском городском суде назначено на 20 февраля. Нападавшему предъявили обвинение по статье 162 части 3 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с проникновением в помещение с применением предметов, используемых в качестве оружия). Данная статья предусматривает срок наказания до 12 лет лишения свободы.

Пострадавшей пришлось провести в больнице 10 дней. Врачи диагностировали множество повреждений, в том числе черепно-мозговую травму. Судебно-медицинский эксперт вынес свое заключение и определил нанесенный вред здоровью как «легкий». Обвиняемый в ограблении и избиении женщины рассказал, что пошел на это из-за большого долга по кредиту. Про своих сообщников он ничего не сообщил.