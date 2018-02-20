РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска во вторник в одном из домов на улице Ленина отключат электроэнергию из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«Двадцатого февраля для производства работ по переключению ввода от опоры освещения до фасада дома по адресу: улица Ленина, 22, в микрорайоне Климовск в рамках проведения в данном доме капитального ремонта будет отключено энергоснабжение», – говорится в сообщении.

Работы начнутся в 9:00 и будут вестись до полного их окончания. МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.