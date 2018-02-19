РИАМО - 19 фев. Водитель грузовика сбил на Дмитровском шоссе пожилую женщину, после чего покинул место происшествия, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«В 18:20 поступила информация об инциденте во дворе дома №21 на Дмитровском шоссе. Водитель автомобиля КамАЗ совершил наезд на пожилую женщину, после чего скрылся с места аварии», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшая госпитализирована.