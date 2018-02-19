РИАМО – 19 фев. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму делегатам IV форума кадетского образования Москвы «Честь имею служить Отчизне», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Отрадно, что кадетское движение Москвы и всей России динамично развивается, вовлекает в свои ряды смелых, энергичных, талантливых ребят, которые добиваются значимых успехов в учебе, активно участвуют в спортивных и творческих мероприятиях», — говорится в телеграмме президента.

Форум кадетского образования Москвы ежегодно проходит в Государственном Кремлевском дворце в преддверии Дня защитника Отечества. Среди почетных гостей форума - Герои Советского Союза, Герои России, ветераны войны и труда, представители общественных организаций, педагоги и родители кадет.