РИАМО - 19 фев. Строительство Северо-Восточной хорды на участках от Открытого до Ярославского шоссе и от Ярославского до Дмитровского шоссе начнется в Москве в ближайшее время, сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

В интервью газете «Восточный округ», опубликованном в понедельник, Бочкарев отметил, что в городе уже строится участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе. На нем появятся две эстакады основного хода и магистрали в уровне земли по главному ходу, а также две эстакады съезда, пять дополнительных съездов и проезд к промзоне от Амурской улицы до проектируемого проезда 2277.

«За Открытым шоссе хорда пойдет в направлении Ярославского шоссе, а дальше на Дмитровское шоссе и выйдет на участок от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Сейчас проект СВХ от Открытого шоссе до Ярославского и от Ярославского до Дмитровского уже готовят к согласованию», - сказал Бочкарев.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.