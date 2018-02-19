РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. В Подольске центральный офис и филиалы МФЦ не будут работать 23 и 25 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ»» в соцсети «ВКонтакте».

«Коллектив МФЦ поздравляет посетителей с наступающим Днем защитника Отечества, а также информирует о графике работы центрального офиса и филиалов МФЦ в предпраздничные и праздничные дни: 22 февраля работа будет осуществляться с 8:00 до 20:00 без перерыва, 23 и 25 февраля будут выходные дни», – говорится сообщении.

Однако 24 февраля МФЦ в Подольске будут работать с 8:00 до 20:00 без перерыва.

День защитника Отечества отмечается в России ежегодно 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом 13 марта 1995 года.