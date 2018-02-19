РИАМО - 19 фев. В столице открылся IV городской форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», который собрал свыше 5 тысяч московских кадет, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии IV городского форума кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», который собрал более 5 тысяч учащихся кадетских классов школ и кадетских образо­вательных учреждений столицы», - говорится в сообщении.

Среди почетных гостей мероприятия были Герои Совет­ского Союза, Герои России, ветераны войны и труда, представители общест­венных организаций, педагоги и родители кадет. Приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин.

В рамках мероприятия Собянин вручил благодарность мэра Москвы педагогам, достигшим больших успехов в воспитании кадет: воспитателю кадетского класса школы №709 Евгению Епихину, воспитателю кадетского класса школы №1381 Олегу Метельскому и воспитателю кадетского класса школы №2036 Юрию Родненко.

По информации пресс-службы, кадетские классы функционируют в 168 общеобразовательных школах Москвы, кроме того, в столице работают 12 кадетских школ-интернатов. Всего кадетское образование в столице получают 15 тысяч юных москвичей.

Конкурсный отбор детей в кадетские классы осуществляется с учетом успехов в учебе, состояния физического развития и здоровья, степени ориентиро­ван­­ности на дальнейший выбор профессии военного. Конкурс в 2017-2018 учебном году составил 3,5 человека на место.

В 2017 году свыше 90% выпускников кадетских классов и учреждений поступили в высшие учебные заведения, в том числе более 65% – в вузы министерства обороны и других силовых министерств и ведомств России.