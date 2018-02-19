РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 фев. Единая диспетчерская служба (ЕДС) Королева с 12 по 19 февраля оформила более 1,5 тысяч заявок от жителей, которые касались сезонной уборки, сообщается на странице службы в Instagram.

Всего за данный период диспетчеры ЕДС приняли от жителей городского округа почти семь тысяч заявок.

«Основные проблемы, с которыми обращались на прошедшей неделе: сезонная уборка – 1 563 заявки; санитарное содержание помещений и дворовых территорий – 796 заявок; ремонт сантехоборудования – 796 заявок; благоустройство – 530 заявок», – говорится в сообщении.

В сутки диспетчеры оформляли в среднем 991 заявку. По итогам было закрыто более 6 700 заявок. В результате процент выполнения за неделю приблизился к 98%.

Оформить заявку в ЕДС можно по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11. А также на сайте: www.eds-korolev.ru, или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.