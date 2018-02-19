РИАМО - 19 фев. Приговор по уголовному делу об убийстве женщины и ее ребенка в подмосковном городском округе Домодедово оставлен в силе, убийца осужден на пожизненное лишение свободы, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Вступил в законную силу приговор Московского областного суда, вынесенный на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, по уголовному делу в отношении ранее судимого 30-летнего Николая Гранина.

«Суд приговорил Гранина к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда России апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения, а приговор – без изменения», - говорится в сообщении.

В суде установлено, что Гранин, отбывая наказание за грабежи и разбои, познакомился в интернете с жительницей города Москвы, а после освобождения из мест лишения свободы в 2013 году стал проживать с ней. Спустя некоторое время он встретил другую женщину и решил убить свою сожительницу.

Вечером 28 мая 2016 года Гранин, находясь в деревне Кутузово в доме своей сожительницы, дождался, когда она и ее 12-летний сын уснут, и поджег жилище. От отравления продуктами горения мальчик скончался на месте. Его мать с ожогами госпитализировали в больницу, однако спасти женщину не удалось.

«После содеянного Гранин уехал в столицу к своей любовнице, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - добавляется в сообщении.