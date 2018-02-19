РИАМО - 19 фев. Более 75 тысяч человек посетили выставку «Казимир Малевич. Не только «Черный квадрат» на ВДНХ в Москве с момента открытия экспозиции в ноябре 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

В конце ноября прошлого года на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» открылась выставка «Казимир Малевич. Не только «Черный квадрат». Куратором проекта стала Александра Шатских — один из ведущих исследователей русского авангарда, доктор искусствоведения, автор трудов, посвященных творчеству Малевича и Марка Шагала.

«Мы постарались сделать выставку насыщенной и интересной. Многие из представленных работ нетипичны для создателя супрематизма и в то же время раскрывают все грани его творчества: по ним можно проследить этапы биографии художника и то, как менялась эпоха их создания. Менее чем за три месяца экспозицию увидели более 75 тысяч человек», — отметила сокуратор выставки и руководитель департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности АО «ВДНХ» Екатерина Мочалина.

Она добавила, что наступила последняя неделя работы выставки. Зрители могут прикоснуться к уникальному наследию гения русского авангарда до 25 февраля.

На трех этажах «Рабочего и колхозницы» представлены картины и эскизы художника, документальные архивные материалы, гелиогравюры, открытки, флаконы одеколона «Северный», дизайн которого разработал Малевич, и многое другое. Некоторые работы демонстрируются в Москве впервые.

«Выставка предложила новый взгляд на личность и достижения одного из знаковых художников прошлого столетия и продемонстрировала, в частности, работы, которые не совсем укладываются в укоренившиеся зрительские представления о Малевиче», - отмечается в материале.

Выставка открыта с 11:00 до 22:00, кроме понедельника. Стоимость посещения для взрослых составляет 300 рублей, дети 6-16 лет, студенты дневных форм обучения и пенсионеры могут увидеть выставку за 100 рублей. Бесплатный проход предусмотрен для детей младше 6 лет, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и членов многодетных семей до достижения младшим ребенком возраста 16 лет.