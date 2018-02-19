РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело в отношении руководства одного из коммерческих предприятий городского округа за превышение должностных полномочий, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Подольская городская прокуратура проверила законность реализации имущества открытого акционерного общества «Ремонтно-строительное предприятие». В ходе проверки выяснилось, что данная компания была организована путем приватизации муниципального унитарного предприятия. Также стало известно, что в 2009-2017 годах теперь уже бывшее руководство организации заключило ряд фиктивных договоров подряда с аффилированными фирмам.

«Образовавшаяся мнимая кредиторская задолженность перед указанными компаниями на сумму свыше миллиона рублей была погашена за счет имущества ОАО «Ремонтно-строительное предприятие». Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, которые возбудили и расследуют уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», – говорится в сообщении.

Подольская городская прокуратура контролирует ход предварительного расследования.