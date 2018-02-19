РИАМО - 19 фев. В Московском зоопарке на свет появился детеныш сычуаньского такина, увидеть малыша можно в зоопитомнике под Волоколамском, сообщается на сайте зоопарка.

«Двадцать первого января у пары сычуаньских такинов - редкого вида парнокопытных - появился детеныш. Сейчас малышу уже три недели, и он вполне уверенно держится на ногах. Однако от матери маленький такин не отходит ни на шаг: в течение нескольких месяцев основную часть его рациона будет составлять материнское молоко, а в конце весны он уже начнет пробовать «взрослую» пищу - сено, мох, кору деревьев, бамбуковые листья», — говорится в сообщении.

Увидеть малыша такина каждый желающий может в зоопитомнике Московского зоопарка, который находится под Волоколамском, менее чем в 100 километрах от столицы.

«Рождение такинов - всегда радостное и очень значимое событие для нас. Эти копытные достаточно редко встречаются в коллекциях европейских зоопарков. Особенно сычуаньский подвид. Мы гордимся тем, что нам удалось создать две пары, которые ежегодно приносят здоровое потомство», - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

До 2017 года зоопитомник, в котором содержится множество редких видов животных, был закрыт для посещения. Однако с прошлого года он приоткрыл свои двери для туристов Московского зоопарка. Чтобы попасть в питомник и познакомиться с его уникальными обитателями, нужно принять участие в одном из экотуров, которые регулярно проводятся сотрудниками зоопарка в рамках программы «Экокультурный туризм».

В Московском зоопарке такины появились в 2009 году. Сейчас там содержатся восемь особей этих удивительных парнокопытных: одну взрослую пару и двух подросших детенышей можно увидеть круглый год на экспозиции на новой территории, тогда как другая пара вместе с детенышами содержится в зоопитомнике.

Вот уже почти 8 лет обе пары успешно размножаются, а ставшие полностью самостоятельными детеныши отправляются в зарубежные и отечественные зоопарки. Сычуаньские такины находятся на грани исчезновения и занесены в Международную Красную книгу. В дикой природе этих животных можно встретить в горных провинциях Индии, Китая, Непала, Тибета, а также в Восточных Гималаях.