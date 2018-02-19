РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 фев. На прошлой неделе, с 10 по 16 февраля, в подмосковных Люберцах успешно устранили проблемы более чем по 700 жалобам жителей, присланных через портал «Добродел», сообщается на сайте портала.

«На минувшей неделе, с 10 по 16 февраля, пользователи из Люберец отметили успешное решение по 706 жалобам. Убран снег и наледь во дворе по 166 жалобам, устранена проблема неисправных фонарей по 56 жалобам, решена проблема нарушения очистки дорог от снега и наледи по 37 жалобам, демонтированы незаконные рекламные вывески по 24 жалобам и расчищена наледь на кровле по 24 жалобам», – говорится на сайте.

За минувшую неделю жители Люберец на портал «Добродел» подали 1 134 сообщения о проблемах. Чаще всего горожане жаловались на качество уборки снега и наледи, сообщали о неработающих фонарях, а также сетовали на неправильное обустройство пешеходного перехода.