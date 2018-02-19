РИАМО - 19 фев. Столичный каршеринг-сервис «Делимобиль» готов рассмотреть возможность включения в свой автопарк машин типа «каблук», сообщил РИАМО в понедельник генеральный директор компании «Делимобиль» Леонид Сысоев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти поддерживают идею включения в автопарк московских каршеринг-компаний автомобилей больших габаритов типа «каблук», в которых удобно перевозить покупки и личные вещи.

«Делимобиль» готов рассмотреть возможность использования автомобилей типа «каблук» в своем сервисе. Однако здесь важна поддержка городских властей и спрос со стороны рынка», - сказал Сысоев.

Он отметил, что наиболее интересным вариантом является возможность предоставления в краткосрочную аренду минивэнов.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель» и Carenda.