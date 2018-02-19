РИАМО - 19 фев. В Подмосковье в течение 2018 года откроют пять мини-реабилитационных центров для детей-инвалидов, в настоящее время в регионе функционируют 19 таких центров, сообщил РИАМО в понедельник сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области, научный руководитель и председатель правления Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко.

В понедельник состоялась рабочая встреча Лысенко и первого заместителя министра социального развития Московской области Надежды Усковой с профессиональным активом органов соцзащиты населения западного Подмосковья.

«В Истре мы посмотрели новую технологию реабилитации детей-инвалидов - это мини-реабилитационные центры. В прошлом и позапрошлом году таких центров в Московской области было создано 19, в этом году будет создано еще пять таких центров», - сказал Лысенко.

Он добавил, что в мини-центрах дети имеют возможность пройти реабилитацию в шаговой доступности от дома. В таких центрах занимаются от 15 до 25 ребят.

«Туда они приходят вместе с родителями и там они получают реабилитационные услуги. Родители обучаются самостоятельно предоставлять такие услуги, чтобы потом продолжать реабилитацию дома. Надо сказать, что такой подход очень интересен. Он дает хорошие результаты, там работают хорошие специалисты», - отметил представитель ОНФ.

По его словам, создание мини-реабилитационных центров является передовым опытом для Подмосковья. В других регионах страны подобных центров ранее не создавали.

«Московская область является лидером в этом направлении. Я думаю, что уже можно говорить о том, чтобы распространять этот опыт по всей России», - подчеркнул Лысенко.

Он рассказал, что также посетил реабилитационный центр для детей-подростков «Родник» в Клину. По словам Лысенко, центр располагается в хорошем месте, окружен лесом.

«Я думаю, что такие реабилитационные центры очень важны, потому что это как следующая ступенька по отношению к мини-реабилитационным центрам», - отметил собеседник агентства.

Кроме того, представитель ОНФ посетил в Клину Ледовый дворец, в котором будет размещен избирательный участок для голосования на предстоящих президентских выборах.

«Клин - город, доступный для людей с инвалидностью. Очень много сделано за последние два-три года в Клину. И дворец, конечно же, полностью доступный для людей с инвалидностью, потому что сами люди с инвалидностью участвовали в адаптации этого дворца», - добавил Лысенко.

В завершение рабочей поездки сопредседатель регионального штаба ОНФ провел встречу с активистами Клина. Он отметил, что людей интересуют вопросы лекарственного обеспечения, проблема обманутых дольщиков, доступной среды и многие другие.

«Не все проблемы могут решиться в одночасье. Тем не менее, есть твердое понимание того, как эти проблемы могут быть решены, как они должны быть решены и план решения этих проблем», - заключил Лысенко.