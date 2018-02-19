РИАМО - 19 фев. Поезда на Сокольнической линии столичной подземки вечером в понедельник курсировали с увеличенными интервалами по техническим причинам, на данный момент движение введено в график, сообщается в Telegram-канале Московского метрополитена.

«Сокольническая линия, 18:40–18:45. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии по техническим причинам», — говорится в сообщении.

На данный момент движение введено в график.