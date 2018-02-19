РИАМО – 19 фев. Столичный СИЗО «Матросская тишина» возглавил Сергей Поздеев, прежний руководитель СИЗО, полковник Владимир Клочек был уволен в связи с уходом на пенсию, сообщает в понедельник ТАСС.

«Новым руководителем СИЗО-1 приказом руководителя столичного УФСИН назначен подполковник юстиции Сергей Поздеев. В понедельник глава УФСИН представил его коллективу. Ранее Поздеев был заместителем руководителя УФСИН по Кировской области, где курировал оперативно- режимную работу», — говорится в сообщении.

Руководитель управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве, генерал-майор Сергей Мороз выразил надежду, что новый глава сможет сформировать рабочий коллектив, потому что очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент.

«Мы его поддержим в назначении людей на должности для того, чтобы и далее СИЗО шел по пути перспективного развития и становился одним из ведущих изоляторов нашей страны», - отметил Мороз.

Прежний руководитель СИЗО, полковник Владимир Клочек был уволен в связи с уходом на пенсию.

В начале января был уволен замначальника «Матросской тишины» после проверки, в результате которой в изоляторе были обнаружены спецкамеры для привилегированных арестантов: для их удобства там стоял холодильник, набитый деликатесами, большие телевизоры и даже дорогой унитаз. В VIP-камерах содержались подозреваемые в мошенничестве.

После этого скандала руководство изолятора было поставлено на особый контроль как учреждение со сложной оперативной обстановкой.

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