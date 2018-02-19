РИАМО – 19 фев. Столичный СИЗО «Матросская тишина» возглавил Сергей Поздеев, прежний руководитель СИЗО, полковник Владимир Клочек был уволен в связи с уходом на пенсию, сообщает в понедельник ТАСС.
«Новым руководителем СИЗО-1 приказом руководителя столичного УФСИН назначен подполковник юстиции Сергей Поздеев. В понедельник глава УФСИН представил его коллективу. Ранее Поздеев был заместителем руководителя УФСИН по Кировской области, где курировал оперативно- режимную работу», — говорится в сообщении.
Руководитель управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве, генерал-майор Сергей Мороз выразил надежду, что новый глава сможет сформировать рабочий коллектив, потому что очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент.
Прежний руководитель СИЗО, полковник Владимир Клочек был уволен в связи с уходом на пенсию.
В начале января был уволен замначальника «Матросской тишины» после проверки, в результате которой в изоляторе были обнаружены спецкамеры для привилегированных арестантов: для их удобства там стоял холодильник, набитый деликатесами, большие телевизоры и даже дорогой унитаз. В VIP-камерах содержались подозреваемые в мошенничестве.
После этого скандала руководство изолятора было поставлено на особый контроль как учреждение со сложной оперативной обстановкой.
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