РИАМО - 19 фев. Восстановление усадьбы «Дом управляющего Балашихинской мануфактурой» планируют закончить в конце 2018 года, на данный момент в работы уже вложили не менее 30 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«На данный момент реставрационные работы в усадьбе закончены более чем на 50%, а в программу восстановления вложено не менее 30 миллионов рублей», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Он добавил, что инвестор усадьбы планирует полностью завершить ее восстановление в конце 2018 года.

Дом управляющего Балашихинской мануфактурой был построен в середине XIX века. Он относится к объектам культурного наследия Московской области. Планируется, что объект будет оборудован под гостиницу.

Реставрация дома управляющего Балашихинской мануфактурой проходит в рамках губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья». Суть проекта состоит в том, что объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, выставляются на торги и по рыночной ставке достаются частному инвестору для последующего восстановления. С победителем торгов заключается договор аренды сроком на 49 лет с обязательным условием проведения реставрационных работ за счет инвестора.

Согласно условиям срок реставрации не должен превышать 7 лет. Льготную арендную плату – 1 рубль за 1 квадратный метр в год – арендатор получает после восстановления усадьбы.