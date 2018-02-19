РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 фев. Инвестиционно-строительная компания «Ареал» планирует завершить строительство дома на улице Новая в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий совместно с прокурором Люберец Александром Саломаткиным провел прием жителей. К главе пришли участники долевого строительства дома №5А по улице Новая в поселке Октябрьский. В январе они уже обращались к главе с вопросом по завершению строительства дома, и тогда им пообещали, что до 1 февраля 2018 года будут проведены переговоры с новой фирмой-застройщиком «Ареал». Старый застройщик ООО «Кит» должен был передать документы новому.

«Да, эта работа ведется, компания «Ареал» дала согласие на завершение вашего объекта. Документы им передали. Сейчас идет сверка документов, проверка техпроекта, техусловий», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что «Ареал» – это частная структура.

«По итогам проверки всех документов будет принято окончательное решение. Но «Ареал» настроен решительно», – добавил Ружицкий.

Инвестиционно-строительная компания «Ареал» с 2000 года занимается строительством современных качественных жилых и инфраструктурных комплексов, формируя городскую среду, удобную для проживания. Общая площадь уже построенных объектов – свыше 200 тысяч метров. Являясь одновременно инвестором, застройщиком и генеральным подрядчиком, компания полностью берет на себя ведение объекта вплоть до сдачи в эксплуатацию.