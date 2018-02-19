РИАМО - 19 фев. Профилактическое мероприятие «Автобус», в рамках которого будет проверено качество пассажирских перевозок, стартовало в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Надзор за организацией пассажирских перевозок на территории региона является одним из приоритетных направлений деятельности службы Госавтоинспекции и находится на постоянном контроле руководства управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«В целях повышения уровня безопасности при перевозках пассажиров автобусами, предотвращения совершения дорожно-транспортных происшествий с их участием в период с 19 по 25 февраля 2018 года на территории Подмосковья проводится профилактическое мероприятие «Автобус», - говорится в сообщении.

Особое внимание при проведении мероприятия будет обращено на автобусы, осуществляющие межгородские, межрегиональные и международные перевозки пассажиров.