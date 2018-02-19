РИАМО – 19 фев. Российская олимпийская команда осталась на 20-м месте в медальном зачете зимних Игр в Пхенчхане, сообщает в понедельник Газета.ru.

«В десятый день Игр-2018 спортсмены из России не смогли завоевать медалей. В активе российской сборной 11 наград, из которых три серебряные и восемь бронзовых», - говорится в сообщении.

Лидером зачета остается команда Норвегии — 28 медалей (11 золотых — девять серебряных — восемь бронзовых). Второе место занимает сборная Германии, чьи спортсмены в сумме завоевали 20 наград на Олимпиаде (10 золотых — шесть серебряных — четыре бронзовых). Тройку лидеров замыкает канадская команда — 17 медалей (шесть золотых — пять серебряных — шесть бронзовых).

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».