РИАМО - 19 фев. Пушкинский музей выпустил лимитированную коллекцию носков по мотивам шедевров мировой живописи – полотен Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Руссо и известнейших скульптур дискобола и Давида, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«ГМИИ имени Пушкина совместно с брендом дизайнерских носков St. Friday Socks выпустили лимитированную коллекцию носков по мотивам шедевров мировой живописи и скульптуры из постоянной коллекции музея», – говорится в сообщении.

Дизайн моделей разработан по мотивам самых узнаваемых и любимых посетителями работ Пушкинского музея: картин «AHA OE FEII? («А, ты ревнуешь?»)» Поля Гогена, «Красные виноградники в Арле. Монмажур», «Море в Сент-Мари» и «Портрет доктора Феликса Рея» Винсента ван Гога, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, а также скульптур «Дискобол» Мирона, «Давид» Микеланджело и египетского саркофага Маху.

Для создания коллекции носков репродукции разбирали на фрагменты, отражающие дух картин и статуй. С помощью сотрудников ГМИИ дизайнеры выбрали самые яркие и узнаваемые мотивы, отвечающие и модным трендам, и техническим возможностям фабричного производства.

«Яркая и динамичная коллекция в стиле casual станет актуальным дополнением современного городского гардероба и отличным сувениром из одного из самых посещаемых музеев России, собрания произведений искусства мирового уровня», - отмечается в материале.

Как отметила заведующая сектором маркетинга и рекламы ГМИИ имени А. С. Пушкина Динара Шарлапаева, коллекция получилась смелой, ироничной и в то же время будничной.

«Мы следим за общими мировыми трендами в музейном мерчандайзинге. И нам нравится, что у наших западных коллег хватает иронии и вкуса, чтобы делать искусство доступным и ощутимым в повседневной жизни», - добавила Шарлапаева.

Каждая из восьми моделей совместной коллекции выпущена ограниченным тиражом, стоимость пары носков составляет 399 рублей, набор от трех до девяти пар обойдется от 999 до 2499 рублей. Коллекция продается в сувенирных и интернет-магазине Пушкинского музея, а также в онлайн-магазине St. Friday Socks.