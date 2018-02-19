РИАМО - 19 фев. С начала действия губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья» в регионе в аренду сдали 35 усадеб, две из которых были успешно отреставрированы, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Губернаторская программа «Усадьбы Подмосковья» реализуется на территории Московской области с 2013 года. Ее необходимость обусловлена тем, что из 320 объектов культурного наследия региона порядка 30% находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в восстановлении.

«С начала проекта сданы в аренду под воссоздание 35 усадеб. Успешно отреставрированы и сданы по льготной цене «рубль за метр» две из них – это усадьбы Аигиных в селе Талицы Пушкинского района и «Дом Круминга» в Люберцах», — говорится в сообщении.

Из 320 усадеб Подмосковья в региональной собственности находится 47 усадеб, в муниципальной – 56, в федеральной – 75, в собственности Москвы – 10, в частной собственности – 73, смешанная форма собственности – 26, а также шесть бесхозных усадеб и 27 парков. Большинство усадеб расположены в Коломне, а также в Одинцовском, Дмитровском и Солнечногорском районах, Клину и Чехове.

Как уточняется в сообщении, в частности, в 2017 году арендаторам переданы для восстановления четыре объекта культурного наследия - усадьбы «Любвино» в Тучкове в Рузском округе и «Дом купца Е.И. Шевелкина» в Павловском Посаде, а также нежилые здания в Орехово-Зуеве (улица Багрова, дом 1) и Коломне (Водовозный переулок, дом 6).

«Суть программы состоит в том, что объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, выставляются на торги и по рыночной ставке достаются частному инвестору для последующего восстановления. С победителем торгов заключается договор аренды сроком на 49 лет с обязательным условием проведения реставрационных работ за счет инвестора», — указывается в сообщении.

Согласно условиям срок реставрации не должен превышать 7 лет. Льготную арендную плату – 1 рубль за 1 квадратный метр в год – арендатор получает после восстановления усадьбы.

На территории усадьбы инвестор может не только сделать музей, но и открыть ресторан, гостиницу, организовать рекреационные или спортивные объекты - все, что позволит ему в будущем окупить затраты.