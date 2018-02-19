РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 фев. В Балашихе с начала февраля текущего года выдали около 100 предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций, сообщила начальник отдела рекламы управления по работе со СМИ и рекламе администрации городского округа Анастасия Кочеткова.

«Рейды по пресечению незаконной рекламы в Балашихе мы проводим ежедневно. С начала февраля было выписано 98 предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций в течение месяца», – сказала Кочеткова.

Она добавила, что за указанный период собственники рекламных конструкций должны устранить нарушения. Чтобы получить разрешение на установку информационных конструкций предпринимателям необходимо обратиться в отдел рекламы городской администрации.

По данным Балашихинского информагентства, всего с начала текущего года в городском округе было выдано около 150 предписаний о демонтаже рекламных конструкций. Эти конструкции в течение месяца хранятся на специальном городском складе согласно нормативно-правовым актам. Если за указанный период времени собственники не забирают их, то подрядные организации вправе утилизировать конструкции.