РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, после устранения аварии на теплотрассе, возобновили подачу тепла более чем в 20 многоквартирных домах, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

В понедельник утром в микрорайоне Климовск в части «Весенняя» из-за аварии на теплотрассе в нескольких домах было отключено отопление.

«Ремонтные работы (по устранению аварии на теплотрассе – ред.) были завершены в этот же день в 13:00», – говорится в сообщении.

Сейчас отопление в многоквартирных домах в микрорайоне Климовск работает в полную силу. Без тепла на некоторое время остались дома по улицам Дмитрия Холодова, Заводская, Симферопольская и Западная, а также на проспекте 50-летия Октября.