РИАМО - 19 фев. Несовершеннолетняя девочка упала на жесткий путь станции «Чистые пруды», но отделалась легким испугом, сообщил РИАМО в понедельник руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Примерно в 17:35 на станции метро «Чистые пруды» Сокольнической линии метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 15-летняя москвичка по собственной неосторожности упала на жесткий путь», - сказал Мышляев.

Он добавил, что, заметив данную ситуацию, машинист электропоезда применил экстренное торможение. После этого в 17:38 сотрудниками УВД на Московском метрополитене потерпевшая была извлечена с жесткого пути, доставлена в комнату полиции, где незамедлительно ей был вызван наряд скорой медицинской помощи.

«Потерпевшая отделалась легким испугом, сейчас ее жизни ничто не угрожает. Медики зафиксировали ушибы, растяжения мягких тканей. Со слов потерпевшей, у нее внезапно закружилась голова, после чего она потеряла равновесие и упала на жесткий путь с края платформы», - сказал Мышляев.

По его словам, девочка остается в комнате полиции, с ней работает инспектор по делам несовершеннолетних. Полицейские ожидают прибытия родителей, которые были вызваны на место инцидента. Полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшествия, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение произошло по собственной неосторожности. Данная информация сообщена в прокуратуру на Московском метрополитене.

«Инцидент не повлиял на движение поездов на Сокольнической линии московского метро. Все службы сработали оперативно», - заключил Мышляев.