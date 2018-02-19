РИАМО - 19 фев. В минувшие выходные в условиях снегопада Росавтодор обеспечил бесперебойный проезд транспорта по федеральным трассам на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Федерального дорожного агентства.

В минувшие выходные на территории Центрального федерального округа прошел сильный снег, местами метель. Неблагоприятный прогноз по данным Гидрометцентра сохраняется и на ближайшие несколько дней. Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

«В эти выходные 17-18 февраля на борьбу с последствиями снегопада на федеральных трассах Центральной России Росавтодор мобилизовал около 450 единиц спецтехники. Ограничений движения и заторовых ситуаций из-за погодных условий на дорогах не допущено. Проезд по подведомственной сети обеспечен в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Дорожные службы, занятые на содержании федеральных автодорог, круглосуточно обрабатывали покрытие дорожного полотна противогололедными материалами. За минувшие двое суток израсходовано более 8 тысяч тонн песко-соляной смеси, 1,2 тысячи тонн соли, около 200 тонн рассолов.

Росавтодор обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники. При возникновении нештатной ситуации на трассе необходимо обратиться в ситуационный центр ведомства по телефонам: 8 (495) 870-97-55, 8 (495) 870-97-87, 8 (495) 870-97-99.