РИАМО - 19 фев. Более 60 обращений поступило от жителей Подмосковья через портал «Добродел» в Главгосстройнадзор Московской области за неделю, большая часть запросов касалась законности строительства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 12 по 18 февраля в Главное управление государственного строительного надзора Московской области через портал «Добродел» поступило 66 обращений от жителей Подмосковья», - говорится в сообщении.

Как отметил начальник ведомства Руслан Тагиев, больше всего обращений на прошлой неделе поступило из Одинцовского района, городских округов Люберцы, Красногорск и Мытищи.

В основном вопросы касались проверки законности строительства (12 обращений), содержания строительных площадок (15 обращений), также поступали обращения на проведение шумных работ в ночное время (шесть), задержки сроков сдачи объектов (четыре), четыре обращения касались отсутствия информационного щита на стройплощадке, пять — вопросов долевого строительства, 10 обращений поступили на иные темы, а также 10 обращений были направлены для исполнения иным центральным исполнительным органам власти Московской области.

Также Главгосстройнадзором региона за неделю было рассмотрено 186 проектов ответов, 151 из которых поступил от администраций муниципальных образований Московской области, 18 — от территориальных отделов Главгосстройнадзора, 17 — от иных органов исполнительной власти. Шесть проектов ответов направлены на доработку.

«За неделю успешно решены проблемы по 18 обращениям. Так, приведены в порядок стройплощадки в Солнечногорском районе, восстановлено ограждение строительной площадки в городском округе Чехов, установлен информационный щит на строительной площадке в городских округах Балашиха и Подольск, установлена автоматическая мойка колес на строительной площадке в городе Дмитров. Разъяснены вопросы законодательства и даны ответы на запросы жителей по 46 обращениям», - добавил Тагиев.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.