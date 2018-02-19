РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 фев. За минувшую неделю, с 12 по 18 февраля, в подмосковных Люберцах пресекли работу семи стихийных торговых точек, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На постоянной основе проводятся рейды по выявлению и пресечению несанкционированной торговли. Всего за период с 12 по 18 февраля 2018 года прекращена деятельность семи стихийных торговых точек», – сказал Ружицкий.

По его словам, на прошлой неделе специалисты провели совместный ночной рейд с правоохранительными органами. В результате был выявлен торговый объект ИП Насонов, расположенный по адресу: поселение Красково, улица Карла Маркса, дом №117/21. На указанном объекте продавали алкогольную продукцию без лицензии, сотрудники изъяли 400 единиц нелегальных спиртных напитков. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

«Проводятся проверки торговых объектов реализующих алкогольную продукцию на подключение к системе ЕГАИС, проверено 11 магазинов, нарушений не выявлено», – пояснил Ружицкий.

По его словам, совместно с участковым в поселке Малаховка проводилась проверка территории рынка МЭЗ. Целью проверки было выявление ведения незаконной торговли лицами, не имеющими регистрации на территории Подмосковья.

«В ходе проверки задержаны два продавца, не имеющих регистрацию, медицинских книжек, а также осуществляющих торговую деятельность на территории поселка», – уточнил Ружицкий.

Он добавил, что с начала года в Люберцах демонтировали 210 незаконных объектов рекламы и информации.