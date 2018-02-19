РИАМО - 19 фев. Глава Рузского округа в Подмосковье Максим Тарханов поздравил солиста детской творческой студии центра культуры и искусств Рузы Степана Шляпкина с выходом в следующий этап шоу «Голос. Дети», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Поздравляю нашего жителя Степана Шляпкина, который в эфире федерального шоу «Голос. Дети» на Первом канале прошел в следующий этап. Степан исполнил песню «Не для меня» и его выбрала Пелагея. Настоящий мужчина! Поздравляю Степу, его маму, родных и близких. Будем болеть за него уже в составе команды Пелагеи»,- сказал Тарханов.

«Голос. Дети» — детская версия нашумевшего суперпроекта «Голос». В конкурсе принимают участие талантливые юные исполнители в возрасте от 7 до 14 лет, прошедшие серьезный кастинг.

Ранее стало известно, что участие в праздничных мероприятиях, посвященных 690-летию Рузы, может принять Леонид Якубович. Приглашение телеведущему через жительницу села Покровское Оксану Потапову, которая приняла участие в программе «Поле чудес», передал Тарханов.