РИАМО - 19 фев. Мультимодальные маршруты помогут пассажирам Ленинградского вокзала доехать до аэропорта «Шереметьево», говорится в сообщении пресс-службы АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

«Пассажиры Московско-Тверской ППК могут добраться до терминалов D, E и F международного аэропорта «Шереметьево» от железнодорожной станции «Химки». В рамках мультимодального маршрута «поезд плюс автобус» пассажиры приезжают на скоростном поезде «Ласточка» в Химки, где пересаживаются на автобус, курсирующий между станцией и аэропортом «Шереметьево», - говорится в сообщении.

При этом время отправления автобусов согласовано с расписанием «Ласточек», следующих в направлении как Твери, так и Москвы.

Первый автобус от аэропорта «Шереметьево» отправляется в 7:00, от станции «Химки» – в 7:32. Последний рейс из аэропорта автобус выполняет в 20:10, по выходным – в 20:32, а от станции «Химки» – в 19:30, по выходным – в 20:37.

«Путь от железнодорожной станции до аэропорта занимает около 20-25 минут, автобус следует без остановок. Таким образом, пассажиры «Ласточек» могут с комфортом добраться с Ленинградского вокзала до аэропорта «Шереметьево» в среднем за 40-50 минут, а из Твери – за 2 часа 30 минут», - говорится в сообщении.

Билет на трансфер в аэропорт можно оформить в кассах на всех станциях, где останавливается скоростной поезд «Ласточка», а также в пути следования поезда и непосредственно в автобусе без дополнительных сборов. Помимо этого, пассажиры, следующие из аэропорта, могут прямо в автобусе приобрести билет на «Ласточку», избежав возможных очередей на станцию «Химки». Получить подробную информацию о маршруте и забронировать место в автобусе можно по телефону горячей линии 8-800-700-16-82.