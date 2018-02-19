РИАМО - 19 фев. Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы в минувшем году выявила более 200 объектов самовольного строительства благодаря современным технологиям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров, в ведомстве создан программно-аппаратный комплекс, при помощи которого можно сделать вывод о наличии признаков самовольного строительства.

«В 2017 году с помощью применения новых технологий контроля за изменениями площадных характеристик зданий, строений, сооружений выявлено свыше 200 объектов самовольного строительства, из них более 15% уже демонтированы», - сказал Шогуров.

Программно-аппаратный комплекс - это система программ и учетных сведений различных ведомств, которая содержит массив данных аэрофотосъемки с 1998 года, а также технические характеристики объектов и информацию кадастрового учета.

«Материалы аэрофотосъемки обрабатываются, на них накладывается оцифрованная карта Москвы с улицами, реками, домами, зданиями, строениями и сооружениями. Таким образом, путем наложения и сравнения ортофотопланов за разные периоды мы можем проследить за изменениями любого объекта на территории города Москвы», - отметил Шогуров.

По его словам, признаки, которые свидетельствуют о перестройке объекта, различны – это изменение конфигурации здания за разные периоды, наличие строительной техники, котлована, даже изменение цвета и конфигурации крыши, что, как правило, говорит о надстройке верхних этажей. Используя ортофотопланы, можно выявить не только самострой, но и захламление производственных территорий.

Также программно-аппаратный комплекс позволяет сравнивать площадные характеристики, этажность объектов в ретроспективе и выявлять прирост площадей. Особо это актуально по отношению к объектам, которые внешне не изменяли своих габаритов, высотности, но по факту внутри проводились работы по реконструкции или приспособлению здания под новые цели, что также требует получения и оформления разрешительной документации.

«В 2017 году выявлено 33 объекта недвижимости, где проведена незаконная внутренняя реконструкция», - добавил начальник контрольного ведомства.