РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 фев. Депутат Мособлдумы Игорь Коханый в понедельник на совещании с представителями управляющих компаний в подмосковных Люберцах призвал УК через председателей советов многоквартирных домов (МКД) агитировать жителей прийти на выборы 18 марта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Коханый в понедельник встретился с руководителями УК Люберец. В частности, они обсудили предстоящие выборы президента России.

«При максимальной явке легитимность повышается. Люберцы – один из тех городов, в которых одна из самых сильных ассоциаций председателей советов домов. Где-то нужно выходить к людям и общаться, агитировать, чтобы пошли на выборы», – сказал Коханый.

Он добавил, что в период с 19 февраля по 4 марта в округах пройдут муниципальные недели – депутаты будут работать в округах.

«Пригласите меня, я приду, поговорю с людьми, чтобы люди услышали и голосовали на выборах. Смогу заодно отчитаться, рассказать, куда движемся в жилищном законодательстве», – сказал Коханый.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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