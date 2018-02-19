РИАМО - 19 фев. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области добились демонтажа незаконных торговых объектов в подмосковном Фрязине, сообщила в понедельник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Инспекторы Щелковского территориального отдела административно-технического надзора совместно с полицией, администрацией городского округа Фрязино и торгово-промышленной палатой также не раз проводили рейды по пресечению несанкционированной торговли, и это дало свои плоды.

«Благодаря систематическим рейдам инспекторов Госадмтехнадзора Московской области во Фрязине демонтированы четыре точки несанкционированной торговли. <…> Сотрудники надзорного органа добились демонтажа незаконных торговых прилавков, а также вывоза транспортного средства, с которого тоже осуществлялась торговля», - сказала Витушева.

По ее словам, ни одно из лиц, осуществлявших торговлю, не имело официального разрешения на данный вид деятельности. Нарушение устранено после 10 административных дел, заведенных сотрудниками ведомства по данному факту.