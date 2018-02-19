РИАМО - 19 фев. В топ-100 лучших образовательных организаций России за 2017 год вошло несколько столичных колледжей, один из которых стал лидером рейтинга, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Двадцать пять колледжей столицы вошли в топ-100 лучших образовательных организаций России 2017 года по версии WorldSkills Russia. Один из них стал лидером рейтинга, еще пять заняли места в первой десятке», - говорится в сообщении.

Лучшим профессиональным образовательным учреждением признан колледж архитектуры и строительства №7. Также в топ-10 вошли колледж предпринимательства №11, колледж связи №54, технический пожарно-спасательный колледж имени Героя России Максимчука, колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

Первую десятку рейтинга наградили на площадке всероссийского форума «Наставник-2018».

«Кроме того, Москва завоевала первое место по количеству колледжей, вошедших в число 100 лучших образовательных учреждений страны. Всего же в рейтинге представлено 34 региона, среди которых Свердловская, Самарская, Новосибирская, Московская области, а также Татарстан», - добавляется в сообщении.

Топ-100 лучших образовательных организаций сформирован по показателям участия в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 году. Среди критериев — участие студентов в чемпионатах по профмастерству и в различных активностях союза «Молодые профессионалы», а также проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia.

В прошлом году на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби москвичи принесли в копилку российской сборной четыре медали — две золотые и две серебряные. За сборную выступали победители национального чемпионата. Обладатели первых мест получили по одному миллиону рублей, вторых — по 500 тысяч рублей.

«Кроме того, студенты столичных колледжей второй год подряд занимают первое место в общекомандном зачете на национальном чемпионате. В 2017 году сборная завоевала медали по 32 основным компетенциям. По 22 дисциплинам участники выиграли золото, по шести — серебро, по четырем — бронзу», - уточняется в материале.